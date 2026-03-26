El tercer día del debate presidencial continuó con el bloque sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, en el que participaron los candidatos Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Mesías Guevara, del Partido Morado.

Durante esta terna, los postulantes expusieron sus propuestas iniciales y protagonizaron un intercambio directo marcado por cuestionamientos sobre leyes vinculadas al crimen organizado y la responsabilidad política en el incremento de la violencia en el país.

Nieto atribuye avance del crimen a “coalición por la impunidad”

El candidato Jorge Nieto inició el bloque señalando que la criminalidad se ha fortalecido debido a la complicidad política dentro del Estado.

“Si los criminales están ganando esta batalla es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el gobierno y en el Congreso… son sus cómplices”, afirmó durante su intervención inicial.

Posteriormente, cuestionó normas aprobadas en el Congreso que, según sostuvo, habrían favorecido a organizaciones criminales.

“Tenemos que revisar, tenemos que evaluar, tenemos que corregir estas cosas y… derogar este conjunto de leyes llamadas pro crimen”, indicó al referirse a la legislación vigente en materia penal.

Durante el intercambio directo con la candidata Fujimori, también señaló responsabilidades políticas.

“Lo que nos ofrece usted es el incremento de muertos diarios en este país y el incremento de los delitos de extorsión y sicariato”, sostuvo.

Fujimori propone control de fronteras y cuestiona a sus contendores

La candidata Keiko Fujimori centró su intervención en la necesidad de recuperar el orden y reforzar el control territorial.

“Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos se vienen con miedo en sus casas tras las rejas y los delincuentes en las calles”, expresó al iniciar su exposición.

Asimismo, destacó el rol de su agrupación en materia de seguridad.

“Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras”, señaló.

Durante el intercambio, defendió cambios legislativos relacionados con la colaboración eficaz.

“Esa ley lo que se buscó es acortar los plazos para evitar… que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado”, explicó.

También anunció acciones concretas para enfrentar la criminalidad.

“Lo que vamos a hacer es controlar las fronteras, recuperar el orden en las cárceles”, indicó al detallar parte de su estrategia.

Guevara plantea comando especial y uso de inteligencia tecnológica

El candidato Mesías Guevara sostuvo que el crimen organizado se ha fortalecido debido a decisiones políticas recientes.

“El pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, anunció la creación de unidades especializadas contra el crimen.

“Nosotros crearemos el comando especial para combatir a los sicarios y a los extorsionadores usando tecnología, inteligencia y contrainteligencia”, expresó.

Durante el intercambio, también cuestionó directamente a la candidata Fujimori.

“La señora acá… es la señora la mentirosa”, afirmó en respuesta a comentarios previos.

Además, planteó acciones contra economías ilegales vinculadas a la criminalidad.

“Vamos a combatir a la minería ilegal porque son ellos los que financian a políticos corruptos”, sostuvo.