El debate presidencial de segunda vuelta organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentó a Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) y a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP) y pese a la importancia de la confrontación, de acuerdo con políticos consultados por Correo, la jornada terminó sin definir el voto del bolsón de indecisos y sin una frase contundente que quedara en la memoria.

Desempeño

El excongresista Juan Sheput dijo que Fujimori se mantuvo apegada a un guion que le restó espontaneidad.

“Pudo tener reacciones más punzantes, más cuestionadoras, más certeras hacia su oponente”, sostuvo.

En la misma línea, el exparlamentario Víctor García Belaúnde señaló que la candidata de FP desaprovechó la posibilidad de cuestionar la trayectoria de Sánchez como congresista.

“Ella perdió esa oportunidad mientras Sánchez fue muy demagogo, acartonado e, incluso, exagerado”, remarcó.

Ambos coincidieron que el discurso de Sánchez estuvo sostenido en populismo y datos inexactos.

Pendientes

Sheput advirtió que dos asuntos brillaron por su ausencia en el debate: la corrupción y la minería ilegal. Su omisión, señaló, no fue casual.

“A los dos les molesta el tema de la corrupción. Los equipos de gobierno, cuando negociaron los temas del debate, no quisieron tocarlos”, afirmó.

García Belaúnde, por su parte, profundizó en el segundo ausente y lo consideró como un problema estructural.

“El Perú exporta entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en oro ilegal; eso es inaceptable”, remarcó.

Códigos

Otro momento que generó cuestionamientos fue la decisión de Sánchez de referirse a la familia de Fujimori.

Sheput consideró que ese gesto rompió un código no escrito de la política.

“Cualquier político serio se enfrenta personalmente a su adversario, pero jamás se mete con la familia. Sánchez se ha comportado como un perfecto cobarde que no respeta los códigos políticos”, sostuvo.

García Belaúnde coincidió en el diagnóstico y apuntó que el ataque resultó además injustificado.

“Un caso como Keiko, que estuvo presa casi más de un año, tiempo en el cual se reconcilió con su familia. Me parece que es un golpe bajo. No tiene sentido”, indicó.

Factor Ferrari

Sheput y García Belaunde cuestionaron la inclusión de Jean Ferrari en el equipo de Keiko Fujimori por su vínculo con Universitario de Deportes, y advirtieron que mezclar fútbol y política puede alejar votantes, especialmente en una elección reñida.

“Mario Vargas Llosa era hincha de Universitario, pero en el año 89 dijo: ‘Yo me pongo la camiseta del Perú’. Sabía que no podía ahuyentar, ni por un pequeño margen, al electorado de Alianza Lima”, recordó Sheput.