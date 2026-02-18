La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, precisó -desde Tumbes- que su bancada no presenta candidato propio en la elección del nuevo presidente del Congreso, quien asumirá también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la censura de José Jerí Oré.

Indicó que los 20 legisladores de su agrupación se reunirán en las próximas horas para definir a qué postulación brindarán su respaldo.

Asimismo, Keiko Fujimori cuestionó que Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular, se hayan aliado con sectores de izquierda para impulsar la censura , lo que -según señaló- ha centrado la atención en la crisis política en lugar de las necesidades del país.

“Fuerza Popular no está postulando a nadie”, enfatizó.

Como se sabe, la sesión para elegir a la nueva Mesa Directiva fue convocada por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, para este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión.

La votación se realizará de manera presencial y mediante cédula, conforme al Reglamento del Congreso, y definirá quién completará el período anual de sesiones 2025-2026.

En la contienda participan Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre). Fujimori reiteró que la decisión final sobre el respaldo será comunicada oficialmente tras la reunión de bancada.