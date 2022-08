Doctor Uriel Terán, usted asume la Segunda Fiscalía Suprema Penal Anticorrupción y entre los casos que verá se encuentra el que involucra a la hermana de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Emma Benavides, a quien se le sindica haber sido parte de una sala que habría liberado a procesados por narcotráfico a cambio de sobornos ¿Le preocupa?

Desde el 4 de agosto, que asumimos la Segunda Fiscalía Penal Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, asumimos que llevaremos adelante un trabajo objetivo, transparente y objetivo con todos los casos. Entre ellos, se ha presentado un caso en el que involucra a una de las hermanas de la doctora Fiscal de la Nación. Actualmente, estoy trabajando con los fiscales que ya vienen trabajando, con anterioridad, en este despacho como el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay y el fiscal adjunto superior provisional Ronald Quispe así como sus asistentes.

¿En qué estado se encuentra la carpeta contra la jueza Emma Benavides?

Actualmente, la defensa de la investigada ha interpuesto una tutela de derechos ante el Poder Judicial, la que ha sido rechazada en primera instancia, pero ha presentado una apelación. Estamos a la espera de que el Poder Judicial convoque a audiencia y actuar conforme a lo que nos corresponde.

¿Qué busca la tutela de derechos?

Busca acortar el plazo de la investigación que actualmente es de 36 meses. Entendemos el reclamo de varios justiciables (demandantes) que quieren resultados de sus casos lo más pronto posible. Pero actualmente, nosotros vemos casos complejos y, como tales, tenemos una serie de diligencias que cumplir.

La doctora Bersabeth Revilla ocupaba antes el cargo que usted hoy ocupa y ha señalado que la Fiscal de la Nación la removió antes de presentar acusación contra su hermana...

En principio, todavía hay una tutela de derechos pendiente de resolver. Yo no he encontrado la carpeta fiscal a punto de resolver. Tengo que terminar de estudiar antes de tomar una decisión. Creo que las interferencias son especulaciones que no me atañen porque yo aseguro que voy a desarrollar mi trabajo con objetividad.

¿La Fiscal de la Nación ha conversado con usted sobre el tema?

De ninguna manera. Con la doctora Patricia Benavides, solo la saludé el día de mi juramentación en el cargo. No hemos tenido ningún tipo de conversación respecto a ninguna interferencia. Tampoco lo permitiría porque cualquier interferencia es delito.

El exfiscal supremo Víctor Cubas ha señalado que los cambios producidos al interior de la institución afectan la celeridad de los casos.

Con mucho respeto al doctor Víctor Cubas, pero no creo que sea así, Por ejemplo, si mañana se muere un fiscal, qué hacemos, tenemos que continuar con las investigaciones con otro fiscal. Mañana me pueden separar, bueno pues, vendrá otro y tendrá que culminar el caso. Nosotros seguiremos con un trabajo objetivo e imparcial. No nos importa que los casos se vuelvan mediáticos o no, sino que se resuelvan conforme a ley.