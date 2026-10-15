El Gobierno oficializó ayer el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

La Resolución Suprema 173-2026-RE le extendió las cartas credenciales y los plenos poderes. La presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá firmaron el documento. No obstante, al cierre de la edición, aún no se fija la fecha en que asumirá funciones.

En tanto, Fujimori mostró su respaldo al diplomático. “Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió en X.

Por su parte, Vargas Llosa le respondió que “asume el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor”.