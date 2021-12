La fiscal anticorrupción Norah Córdova, quien dispuso las diligencias en Palacio de Gobierno en el marco de las investigaciones por una licitación en Petroperú, justificó las publicaciones que hizo en redes sociales durante la campaña electoral contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

En una entrevista a Canal N, la fiscal respondió que no tiene una posición política y que sus publicaciones no deberían ser consideradas como una interferencia porque ella no está a cargo de investigar al jefe de Estado.

“Yo no tengo posiciones políticas porque dentro de mi función, eso me lo impide, pero no me puede impedir que yo pueda reproducir memes que todos los días salen y que a mí me causan mucha gracia”, dijo este miércoles 22 de diciembre.

Fiscal Córdova responde por sus publicaciones en redes sociales.

Norah Córdova recordó que su despacho, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción de Lima, no está investigando a Pedro Castillo, ya que la única persona que puede hacer eso es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“[¿No cree que sus publicaciones interfieren en la investigación que implica a Pedro Castillo?] Para nada, porque yo no investigo a Castillo. Si me pregunta por el señor Castillo, yo no puedo, así se pudiera no tengo prerrogativa. No es mi competencia”, aseveró.

“En mi caso no implica (ninguna interferencia) porque yo no estoy investigándolo, ni siquiera directa ni indirectamente de ninguna manera. No tengo ninguna posición política”, insistió.

La fiscal Norah Córdova, según se dio a conocer en diversos medios de comunicación, tuvo publicaciones reiteradas en contra del entonces candidato presidencial Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021, y luego de la segunda vuelta, luego que se conocieran los resultados que lo daban como ganador contra Keiko Fujimori.

Publicaciones de Norah Córdova durante la campaña electoral contra Pedro Castillo. (Captura: Caretas)

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara formalmente que Pedro Castillo fue el ganador de la segunda vuelta, Norah Córdova publicó también mensajes contra el que sería jefe de Estado.