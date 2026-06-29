La congresista Norma Yarrow afirmó que Renovación Popular mantendrá una posición independiente frente al próximo gobierno de Keiko Fujimori, pese al respaldo que su partido brindó durante la segunda vuelta electoral. Asimismo, aseguró que la agrupación no ha solicitado ministerios ni otros cargos en el Ejecutivo y que continuará ejerciendo una labor de fiscalización desde el Congreso.

Durante una entrevista en El Comercio, la parlamentaria también cuestionó la postura asumida por el excandidato presidencial Roberto Sánchez tras los resultados electorales. Además, expresó su interés de integrar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se pronunció sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador.

Cuestiona postura de Roberto Sánchez

La legisladora sostuvo que Roberto Sánchez había manifestado antes de las elecciones que respetaría el resultado de los comicios, por lo que consideró contradictorio que ahora denuncie un presunto fraude. También señaló que incluso algunos de sus aliados ya han anunciado que reconocerán el resultado electoral.

“Él dijo públicamente que iba a reconocer las elecciones fuera cual fuera el resultado. Ahorita lo que está haciendo, sabiendo que las actas ya están al límite y que no hay votación que le favorezca, es una pataleta. Pero esta ni siquiera se sostiene”, expresó.





Descarta integrar el Gabinete Ministerial

Asimismo, remarcó que el respaldo de Renovación Popular a la candidatura de Keiko Fujimori respondió a la coyuntura política que atravesaba el país y no estuvo condicionado a la obtención de cargos dentro del Ejecutivo. En ese sentido, reiteró que su bancada no busca formar parte del próximo Gabinete Ministerial.

“Cuando nosotros dimos el apoyo a Keiko Fujimori fue sin ningún tipo de condicionamiento. Para nosotros, el país está primero ante la crisis política que existía (...) Nunca hemos pedido nada a cambio, ni mucho menos ser parte del Gabinete o tener algún cargo importante dentro del Ejecutivo”, manifestó.

Yarrow indicó que Renovación Popular pondrá a disposición del nuevo gobierno las propuestas de su plan de gobierno si estas son solicitadas. No obstante, precisó que esa disposición no cambiará el rol que ejercerá su bancada durante el próximo periodo parlamentario.

“Si nos lo solicitan, nosotros estaríamos encantados de que usen las buenas propuestas que tenía el plan de Renovación Popular (...) Lo importante es que Keiko Fujimori sepa que tiene las puertas abiertas también de parte de Renovación Popular para poder apoyar a que exista gobernabilidad en el país”, señaló.

Respecto al papel que asumirá su agrupación desde el Congreso, Yarrow aseguró que mantendrán una labor de control político independientemente del gobierno de turno. Además, indicó que la fiscalización debe realizarse con responsabilidad y sin utilizarla como un mecanismo de presión.

“Siempre hemos sido una oposición responsable. Nuestro trabajo es fiscalizar independientemente de dónde venga o de dónde sea el Ejecutivo, afirmó.





Busca presidir la Cámara de Diputados

La congresista manifestó que le gustaría presidir la Cámara de Diputados y consideró que la Mesa Directiva debe estar conformada por representantes de distintas bancadas. Según indicó, una composición plural facilitaría la búsqueda de consensos dentro del Parlamento.

“A título personal, sí me gustaría presidir la Cámara de Diputados. Creo que es un momento crucial para que Renovación Popular, Fuerza Popular y otros partidos hagan un llamado a la unión”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que una eventual participación conjunta con Fuerza Popular en la Mesa Directiva no implicaría una alianza política. A su juicio, ese espacio debe reunir a diversas fuerzas para garantizar una representación equilibrada.

“No necesariamente, porque yo espero que exista una Mesa Directiva mixta, donde esté Renovación Popular, Fuerza Popular, y de repente Ahora Nación y también la bancada del señor Nieto. Acá lo que necesitamos es un mix de bancadas y que lleguemos a consensos en las votaciones”, indicó.