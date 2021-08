La congresista Norma Yarrow (Avanza País) aseguró este jueves que votará en contra de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y dijo que el jefe del Gabinete brindó “un discurso bastante soñador”.

Explicó, en esa línea, que la tendencia en su bancada es “no darle la confianza”, pero aún no se ha debatido la postura colegiada.

“Ha sido un discurso bastante soñador, ¿no? Ha dicho voy a hacer, pero no con qué, con qué presupuesto, ha hablado de miles de millones de soles, pero no nos ha dado una estructura ni siquiera de costos, esperemos que ahora con las preguntas que se le hagan, el ministro de Economía, pueda esclarecer algunas cosas”, sostuvo en diálogo

“Mi voto va a ser totalmente en contra de la confianza, mi posición no cambia. En mi bancada, la tendencia es no darle el voto de confianza, estoy asumiéndolo”, señaló.

La legisladora consideró que “el problema” del discurso de Guido Bellido “es que hay propuestas, pero no dicen cómo” las realizarán.

“Después de haberlo escuchado al señor Bellido nos queda claro que no hay una hoja de ruta, no vamos a salir de ningún problema social, económico de Salud y sobre todo el problema es que hay propuestas, pero no dicen cómo”, manifestó.