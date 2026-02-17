La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, respondió a las críticas del legislador Eduardo Castillo (Fuerza Popular), en el marco del pleno extraordinario donde se debaten las mociones de censura contra el presidente encargado José Jerí.

“Directamente, cuando madure y tenga la capacidad de ser un congresista responsable y no ser parte de un circo, le va a ir mejor”, señaló Yarrow ante la prensa, descartando además cualquier vinculación de su bancada con la izquierda.

“Jamás me he identificado con la izquierda. He luchado contra el comunismo y la izquierda recalcitrante. Que nos llamen ‘caviares’ o ‘progres’ es un grito de auxilio cuando ellos mismos se están ahogando”, afirmó.

La legisladora sostuvo que Fuerza Popular carece de autoridad para hablar de estabilidad política y recordó que, cuando tuvo mayoría absoluta en el Congreso, no logró gobernabilidad. “¿Por qué cuando tuvieron 73 congresistas no hicieron nada, salvo vacar presidentes? Hoy hablan de estabilidad, pero han negociado con Dina Boluarte y eso se ha visto claramente”, cuestionó.

Yarrow también criticó la gestión política del actual periodo parlamentario y denunció presuntos pactos de poder. “Basta ya en un momento tan álgido para el Perú. Se están cometiendo acciones que despintan totalmente la imagen de la institución presidencial”, remarcó.

Asimismo, consideró que el presidente encargado José Jerí debió poner su cargo a disposición por “honor”, y acusó al Congreso de intentar dilatar el proceso hasta el inicio de la próxima legislatura. “Se está tratando de estirar esto hasta el 1 de marzo. Eso es engañar al país”, advirtió.

Finalmente, cuestionó prioridades del Ejecutivo como la inyección de recursos a Petroperú y obras ejecutadas de manera “exprés”, mientras —según dijo— no se observa un fortalecimiento real de la Policía Nacional frente al avance de la criminalidad.