Nuevas declaraciones de Jaime Villanueva salen a la luz y con ellas se revela que más figuras del Congreso se reunieron con el exasesor de la inhabilitada fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta vez, las afirmaciones que dio Villanueva al Ministerio Público fue en calidad de testigo.

Cuarto Poder accedió a las declaraciones a la Fiscalía de Jaime Villanueva como testigo de la presunta organización criminal dentro del Ministerio Público durante la gestión de Benavides. En estas declaraciones con fecha de 8 de febrero de este año, Villanueva cuenta sobre las negociaciones que se habrían llevado a cabo con diversos parlamentario para favorecer la inhabilitación de la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

El exasesor de Benavides reveló que la citación de Ávalos por el Congreso se postergó del 25 de mayo al 21 de junio, porque la parlamentaria Martha Moyano le había comentado que no tenían votos para su inhabilitación, pero que el Ernesto Bustamante pediría licencia por enfermedad.

“Si conozco, la de mayo; l a congresista Moyano me informó que todavía no tenían los votos para inhabilitar a la doctora y me comentó que el congresista (Ernesto) Bustamante, que era el ponente, iba a presentar una licencia por enfermedad, y que ese iba a ser el pretexto para que se postergue la fecha de la votación”, afirmó.

En esa línea, contó que se reunió con Katty Ugarte días antes del 21 de junio, fecha en la que se lleva a cabo la votación sobre la inhabilitación de Ávalos. Votación en la cual, la congresista Ugarte votó a favor en la moción contra la entonces fiscal de la Nación. “No recuerdo si fue en mayo o junio, definitivamente fue antes del 21 de junio”, refirió.

Del mismo modo, narró que el primer contacto que tuvo con el congresista Edgar Tello fue el 11 de mayo, en el aniversario del Ministerio Público. También contó que un día antes de la votación contra Ávalos, se reunió con el referido parlamentario. Sin embargo, Tello no votó a favor de la moción.

“ Con Edgar Tello, el primer contacto que tuve cuando vino para el aniversario del Ministerio Público el 11 de mayo. Luego ha sido a inicio de junio que fue a verlo a la comisión de la que era presidente (Comisión de Comercio Exterior y Turismo), y luego como mencioné, me reuní con él y Germán Tacuri creo que un día antes del 21 de junio del 2023″ , sostuvo

En esa misma línea, reveló que pocos días antes de dicha votación se reunió con el parlamentario José Jerí, con María Cordero y Jorge Flores Ancachi en la oficina de Carlos Revilla.

“Eso ha sido en el mes de junio, pocos días antes de la votación y ahí también fue con Cordero y Flores Ancachi, que fue en la oficina de Revilla ”, acotó.

Según la declaración de Villanueva, también sostuvo una reunión con el entonces presidente del Congreso, José Williams. En cuanto a la fecha, el exasesor de Benavides Vargas duda si fue en mayo, pero asegura que ocurrió antes de que se presente la denuncia contra Los Niños.

“ No recuerdo si fue en mayo, definitivamente antes que se presente la denuncia constitucional contra ‘Los Niños’ de Acción Popular porque él fue el que nos pidió eso ”, narró.

También mencionó que se reunió con el congresista Ilich López entre finales de mayo e inicios de junio en la sala de embajadores del Congreso. Además, el parlamentario comentó a Cuarto Poder que en algún momento se encontró “con dos hombres cercanos a la Fiscalía de la Nación” quienes le solicitaron una reunión, a lo que él exigió que le envíen una carta formal, la cual nunca llegó. Negó haber recibido ayuda del Ministerio Público.