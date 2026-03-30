El nuevo titular de Petroperú, Roger Arévalo enfrenta una denuncia por acoso sexual, vínculos con el castillismo y una investigación por el caso Odebrecht. Su designación se produce en uno de los momentos más críticos de la historia financiera de la empresa estatal, que evalúa una inyección de capital de hasta 2,000 millones de dólares para evitar su quiebra.

Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, Roger Arévalo Ramírez figura como denunciado en un caso por acoso sexual registrado en septiembre de 2019 en la comisaría de San Isidro, cuando tenía 74 años. La denunciante, una joven de 20 años que trabajaba en su oficina particular, señaló ante la Policía Nacional haber sido víctima de tocamientos sin su consentimiento, abrazos, caricias en el rostro y besos en la mejilla y en el cuello en más de una ocasión.

Fuente: Cuarto Poder.

En el documento policial, la joven precisó que no había reportado los hechos antes por miedo y que la situación le generaba un estado de nervios. La denuncia establece que las conductas no fueron aisladas sino reiteradas dentro del espacio laboral.

El reporte fiscal de Arévalo registra una investigación activa en la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, con el presunto delito tipificado como acoso sexual bajo la modalidad del agente que vigila, persigue, hostiga o asedia a la víctima sin su consentimiento. El estado del proceso figura como denuncia pendiente.

Fuente: Cuarto Poder.

Vínculos con el caso Odebrecht

El informe periodístico también señaló que el mismo 26 de marzo en que Arévalo asumía la presidencia del directorio de Petroperú, su nombre formaba parte de una audiencia en el Poder Judicial vinculada al caso de arbitrajes de Odebrecht. La diligencia correspondía al control de acusación sobre 29 investigados por presunta agrupación ilícita en esa trama.

Según la imputación fiscal, Arévalo habría actuado como perito económico emitiendo informes que perjudicaban al Estado y beneficiaban a la empresa brasileña en los procesos arbitrales del proyecto de la carretera Interoceánica Sur. Al sustentar los alcances de la investigación, la Fiscalía advirtió sobre la gravedad de los hechos atribuidos a los peritos designados por el tribunal arbitral.

Fuente: Cuarto Poder.

Vínculos con la gestión de Pedro Castillo

El nuevo director de la petrolera estatal, también es tío de Hugo Chávez Arévalo, quien fue designado gerente general de la compañía durante el gobierno de Pedro Castillo. La gestión de su sobrino concluyó bajo una serie de cuestionamientos que derivaron en investigaciones fiscales y su posterior inhabilitación para ejercer cargos públicos por faltas graves.

Las investigaciones contra Hugo Chávez Arévalo apuntaron a presuntas irregularidades en la compra de biodiesel y a supuestos pagos realizados al entorno castillista para acceder al cargo. La llegada de su tío a la presidencia del directorio reaviva los cuestionamientos sobre los criterios aplicados para designar a las autoridades de la empresa, dado que Arévalo ya había ocupado ese mismo cargo entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Fuente: Cuarto Poder.

La designación de Arévalo se produce una semana después de que el exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, renunciara al cargo tras revelarse una denuncia en su contra por violación sexual. Dos casos de denuncias de índole sexual en el mismo sector energético en menos de siete días instalan una presión creciente sobre el gobierno en materia de idoneidad de sus funcionarios.

El proceso de reorganización de Petroperú, que contempla dividir sus operaciones en bloques patrimoniales y evaluar la incorporación de capital privado, recaerá sobre Arévalo en medio de este nuevo escándalo.