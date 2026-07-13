Ariana Figueroa habría logrado lo que muchos jóvenes peruanos sueñan: una vacante en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, gracias a la Beca Bicentenario. Sin embargo, tras meses de gestiones e incertidumbre, terminó perdiendo ese cupo.

En el dominical de Punto Final, la joven contó que le cuesta mucho renunciar a esa oportunidad, porque ahora tendría que volver a empezar en un territorio que le resulta nuevo.

Su caso no es aislado. El Estado decidió excluir el presupuesto de la Beca Bicentenario del crédito suplementario, dejando en la incertidumbre el futuro de miles de estudiantes, y sumado a ello, existe el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley del PRONABEC dentro del Ministerio de Educación (MINEDU), el cual incluye cambios clave en las causales de pérdida de beca (artículo 34) debido a deficiencias en el rendimiento académico y otros.

En detalle, el Congreso decidió no financiar 150 becas Bicentenario, lo que dejó sin sus vacantes a jóvenes que habían ingresado a algunas de las mejores universidades del mundo.

Alexandra Ames, exdirectora de Pronabec, sostuvo que el financiamiento de este programa nunca debió estar en cuestión, pues el ítem presupuestal ya figuraba en el presupuesto inicial de apertura del programa. Según su lectura, todo indica que ese presupuesto fue retirado para reforzar otras becas, como Beca 18.

UN REGLAMENTO QUE ENDURECE LAS REGLAS

El malestar no solo proviene de los postulantes que perdieron su vacante, sino también de los actuales beneficiarios de Pronabec, que rechazan la propuesta de modificar el reglamento del programa. Una becaria consultada exigió que no se apruebe el cambio, pues considera que atenta contra su derecho a la educación.

Según el documento en revisión, el MINEDU busca modificar los requisitos, obligaciones y sanciones para los beneficiarios, lo que abriría la puerta a que algunos estudiantes pierdan la beca por primera desaprobación de un curso. Renato Vilca, beneficiario de la Beca Permanencia, señaló que no está en contra de la exigencia académica, pero considera desproporcionado que jalar un curso —una dificultad que se puede recuperar— derive en la pérdida total del beneficio.

Para Alexandra Ames, la medida no solo implica un filtro excesivamente duro, sino también una decisión ineficiente en el uso de los recursos, ya que, cuando el Estado invierte en un joven y este desaprueba un curso, la consecuencia sería que esa persona pierda cualquier posibilidad de continuar sus estudios y la inversión hecha previamente se “tire al agua”.

La propuesta también restringiría la manera en que los becarios organizan sus estudios, al exigirles matricularse exactamente en la cantidad de créditos prevista en la malla curricular de cada periodo, con lo que tendrían menos margen para adelantar o postergar cursos por cuestiones personales. Asimismo, si un estudiante descubre que su verdadera vocación está en otra carrera, no podría cambiar o está en riesgo de perder el beneficio.

A ello se suma una disposición contenida en el artículo 28 de la propuesta, que establece que los becarios deberán “mantener un trato respetuoso y adecuado con los funcionarios, servidores y demás colaboradores del PRONABEC, absteniéndose de incurrir en conductas intimidatorias, agresivas o violentas”. Incumplir un reglamento también pondría en jaque el beneficio. “Una protesta o reclamo podría poner en riesgo de perder la beca”, dijo un becario.

LOS PROGRAMAS EN RIESGO

Como se conoce, la Beca 18 cubre estudios, alimentación, movilidad y, en algunos casos, alojamiento mediante alquileres. La Beca Permanencia ayuda a los jóvenes de universidades públicas a seguir estudiando, principalmente pagando gastos diarios como la comida, movilidad y materiales.

La Beca Hijos de Docente financia los estudios de los hijos de profesores de carrera pública magisterial. Cubre gastos de la carrera, alojamiento, alimentos y pasajes.