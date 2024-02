Grupos de recolectores de firmas de las organizaciones políticas Perú Federal, liderada por Virgilio Acuña, y Voces por el Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, fueron vistos ofreciendo gaseosas a los transeúntes a cambio de firmas para cumplir con las exigencias establecidas por la Ley de Partidos Políticos.

Las cámaras de “El Poder en tus Manos” de RPP captaron a individuos vestidos con polos blancos que llevaban el logotipo del partido político Perú Federal , recogiendo firmas en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Lo curioso es que, de acuerdo con el medio, aquellos que firmaban recibían una “gaseosa heladita”.

Solo unas cuadras más adelante, cerca a la avenida Nicolás de Piérola, encontraron a militantes de Voces por el Pueblo haciendo precisamente lo mismo. “Estamos regalando una gaseosa con tu DNI” , se escucha en el megáfono.

Como se sabe, las organizaciones políticas que aspiran a participar en el próximo proceso electoral se hallan inmersas en la competencia por obtener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, con el objetivo de convertirse en una organización política reconocida oficialmente. Es por ello que en las calles de Lima y de diversas ciudades del país, se observa un contingente de personas movilizadas por estas agrupaciones, con el propósito de alcanzar la importante meta: recolectar las firmas válidas requeridas por la Ley de Partidos Políticos.

Las organizaciones están en la tarea de recopilar las miles de firmas necesarias que respalden su constitución como agrupación política de alcance nacional (la cifra varía entre 25 mil y 700 mil, dependiendo de los criterios establecidos por la Ley de Partidos Políticos). Una vez obtenidas, estas firmas serán sometidas a validación por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como parte del proceso en curso.

Cabe destacar que otra de las agrupaciones que está inmersa en el proceso de inscripción y asegura haber obtenido más de 50 mil firmas es Ciudadanos por el Perú (CPP), partido vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. El secretario general del CPP, Alberto Moreno, afirmó que el alto nivel de organización dentro de su grupo facilitó alcanzar este objetivo.

“Esto se ha hecho de acuerdo a las posibilidades económicas de cada provincia, hemos hecho un trabajo muy minucioso, muy de abajo, muy de hormiga”, sostuvo en una comunicación con el medio local. Y refirió que, según su conocimiento, no se habría entregado alguna dádiva para conseguir las firmas.

“No, no, no, sí… bueno, yo no conozco que haya… salvo que por allí en alguna región se haya mandado a hacer algún lapicero, alguna cosa... pero hasta donde yo sé aquí, en Lima, no se entregó (nada)”, sostuvo.