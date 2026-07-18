Las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas que integrarán el próximo Congreso Bicameral, que albergará a 130 diputados y 60 senadores, continúan intensificándose a poco más de una semana del inicio de sus funciones.

Según fuentes de Correo, ha habido un cambio en la estrategia de las negociaciones. Si en un inicio se había proyectado que el Partido del Bueno Gobierno iba a ser clave para que la alianza de derecha que integran Fuerza Popular y Renovación Popular logren las presidencias de las dos cámaras, la mirada ha virado al Partido Cívico Obras.

A este viraje han contribuido dos hechos. Uno, la negativa de Jorge Nieto a ser parte de un bloque afín al régimen. Lo otro, la falta de cohesión política y programática imperante en Obras, en el que el liderazgo de Ricardo Belmont está totalmente resquebrajado.

Las fuentes señalan que las disidencias no son difíciles de hallar desde hace dos semanas aproximadamente y que ello ha llevado a unas tratativas que podrían arribar a buen puerto, es decir, a tener los votos que necesitan Norma Yarrow, para dirigir la Cámara de Diputados, y Miki Torres, para presidir la Cámara de Senadores.

Vaivenes

Fue el 5 de julio último cuando el excandidato presidencial Roberto Sánchez, que perdió en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (FP), anunció que el grupo parlamentario de Juntos por el Perú, que alberga a 46 congresistas, formaría una “coalición parlamentaria” con Ahora Nación y Obras, que acumulan 14 y 19 congresistas, respectivamente

La publicación en la red social Facebook estuvo acompañada por una fotografía del candidato del sombrero junto a sus pares de ambas agrupaciones políticas, Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont.

El escenario de hoy es distinto. Las reuniones extraoficiales, que se vienen dando desde hace un par de semanas, incluye a legisladores disidente principalmente de Obras, pero también de JP y Ahora Nación.

“En estas conversaciones extraoficiales, con congresistas de ‘oposición’, también se estaría hablando del próximo presupuesto del país de cara al 2027”, indicaron las fuentes.

Panorama

El objetivo es que Fuerza Popular (FP) presida la Cámara de Senadores y Renovación Popular (RP) dirija la Cámara de Diputados.

De ser el caso, la primera legislatura del Congreso Bicameral también tendría a FP al frente de la Mesa Directiva del Congreso. Hay que explicar aquí que esta instancia general es distinta a las mesas directivas de cada una de las cámaras o, dicho de otra forma, una prevalecerá sobre la otra en forma alternada.

Es decir, o será la mesa directiva de la Cámara de Senadores o la de la Cámara de Diputados la que tendrá el control del parlamento en un determinado año. Fuerza Popular aspira a tener este control en su primer año de gestión gubernamental.

Obras

¿Por qué el partido Obras se muestra tan proclive a la dispersión? Son varios factores pero lo claro es que los congresistas del citado partido político –quince diputados y cinco senadores– jugarían así un rol trascendental en el nuevo Parlamento.

El amplio historial de afiliaciones políticas que muestran sus integrantes, registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es un indicio contundente de su potencial inclinación al transfuguismo.

Si bien 15 de los 19 legisladores electos de ambas cámaras están afiliados actualmente a la agrupación, la totalidad se fragmenta en pequeños grupos según su paso por diversos partidos políticos, algunos vigentes y otros ya extintos, que no necesariamente comparten los mismos lineamientos (ver infografía).

Por ejemplo, cinco legisladores formaron parte de las filas de Unión por el Perú, cuya última representación parlamentaria se registró en el periodo 2020-2021 tras una alianza con el Frente Patriótico de Antauro Humala, el “etnocacerista” que purgó más de 17 años de prisión por el homicidio de cuatro policías (caso Andahuaylazo).

En la lista también figuran cuatro exafiliados al Partido Nacionalista Peruano, otros 3 a Perú Posible, 2 a Alianza para el Progreso, 2 a Perú Libre, 2 a Perú Moderno y, finalmente, otros dos provienen de los movimientos regionales Trabajo más Trabajo y el Proyecto Político AQUÍ, respectivamente. Otros congresistas electos también pasaron por Renovación Popular, Somos Perú y Contigo (vinculado a PPK).

Los casos de los diputados electos Arturo Padilla, Dina Hancco y José Yataco son particulares porque acumulan el mayor número de afiliaciones políticas.

Padilla pasó por cinco organizaciones políticas mientras que sus pares por cuatro agrupaciones cada uno. Los dos últimos coinciden en su permanencia en el Partido Nacionalista Peruano.

El propio Partido Cívico Obras, cuyo rostro visible es Belmont Cassinelli, fue en contra de su plan de gobierno, también registrado ante el JNE, al asumir una “coalición parlamentaria” con Juntos por el Perú (JP).

Y es que JP plantea que “el Estado debe recuperar su rol conductor del desarrollo económico”, pero Obras –en apariencia– buscaría que el “Estado de economía de mercado abierta, respetuosos de los Tratados Internacionales de Libre Comercio – TLC, con normas amigables a la inversión interna y externa”.

Desde JP también se plantea “impulsar un nuevo modelo de desarrollo que supere el neoliberalismo”, mientras que desde Obras se postula “una economía social de mercado con rostro humano”.