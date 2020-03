Los empresarios José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña presentaron documentos que confirman que la empresa brasileña Odebrecht les solicitó U$S38 millones para participar en el proyecto Gaseoducto Sur Peruano.

Según ‘Panorama’, ambos acudieron al despacho de la fiscal Geovana Mori el 4 de marzo y presentaron documentos que contienen lo que fue el acuerdo de pagos no contabilizados que tuvieron que devolver a la constructora brasileña para dicha obra.

En total, los empresarios tuvieron que desembolsar U$S38 millones 216 mil 599 por supuestos costos “que no están en la contabilidad y no lo estarán nunca”, y que “se originaron en Brasil o Argentina”, según un correo electrónico enviado por representantes de Odebrecht.

Al respecto, el exsuperintendente de la constructora en el Perú, Jorge Barata, detalló cómo funcionaba el esquema: Odebrecht desembolsaba el total de pagos ilegales y luego recortaba utilidades a las empresas del consorcio para recuperar lo abonado.

Hernando Graña ha entregado e-mails de los acuerdos preparatorios de Odebrecht y su empresa para entrar al consorcio constructor. En los correos que la constructora brasileña envió a Graña se empezaron a pedir dinero por costos sin razón.

El 30 de septiembre de 2015 se informó públicamente que Graña entraba al Gasoducto. El 29 de octubre se firmó una adenda en la formación del “Consorcio Constructor Ductos del Sur” para que Graña sea el tercer socio, aunque no se aceptaron los costos adicionales que imponía Odebrecht.

Sin embargo, en un documento de 3 carillas llamado “Acuerdo complementario” a la adenda para que entre Graña como socio, sí se reconocen esos U$S38 millones a Odebrecht y que se le deben retribuir. Para los Graña ahí estarían los pagos ilegales.

La cláusula 7 de este Acuerdo Complementario dice: “Las partes reconocen que al momento de la firma del Presente Acuerdo Complementario Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht han asumido gastos y/o realizado servicios con recursos propios y/o contratados a favor del Consorcio Constructor Ductos del Sur, cuyos montos no se han incluido en los Estado Contables al 30 de septiembre de 2015, los cuales deben ser retribuidos a Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht. En el Anexo A se detallan los montos involucrados por un total de 38 millones, 216 mil, 599.76”.

“Las partes evaluarán la mejor forma en que estos montos serán pagados a Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht siendo una de las alternativas ya conocidas y practicadas por las partes en otros Proyectos la distribución desproporcional de resultados a favor de Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht”, se agrega en el documento.

En el Anexo de ese Acuerdo Complementario se encuentran los U$S38 millones de esos pagos no contabilizados que Graña tenía que retribuir. El cuadro tiene tres columnas de valores pagados que sumados a los por pagar, dan los totales. Los ítems que los Graña no entendían tienen cosas como “Kuntur” que para el 2015 ya no existía.

José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña son investigados por supuestamente haber recibido US$3 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima de Odebrecht bajo el concepto de distribución de riesgos del proyecto y por los sobrecostos que se generaron en este.

Ambos también afronta otra indagación también por el presunto pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica, proyecto ejecutado también en sociedad con la empresa Odebrecht.