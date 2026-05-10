El candidato presidencial Roberto Sánchez lideró un mitin este sábado en Huaycán y aprovechó para trazar los pilares de su eventual gobierno. Ante miles de simpatizantes congregados en el distrito limeño de Ate, el líder de Juntos por el Perú planteó que su administración estaría orientada a los sectores más excluidos del país.

Sánchez sostuvo que las regiones más pobres del Perú, los centros poblados alejados y las comunidades indígenas constituyen la base de su propuesta política.

“La única hoja de ruta que habrá será la ruta con el pueblo, la ruta con nuestros pueblos amazónicos que han sido aliados en todo el mundo”, señaló.

Foto: Cesar Bueno @photo.gec

¿Qué dijo sobre Keiko Fujimori?

Durante el acto, Sánchez apuntó contra su principal contricante en la próxima segunda vuelta, Keiko Fujimori. Según el legislador, la lideresa de Fuerza Popular ejerce una influencia determinante en el Congreso, al punto de equipararse al poder del Ejecutivo.

“Hoy más que nunca en el Perú se vive un gobierno parlamentario, donde la señora Keiko Fujimori gobierna”, afirmó.

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Rechaza presunto fraude electoral

Sánchez también abordó las denuncias de fraude electoral que han circulado tras la publicación de los resultados preliminares de la ONPE. El candidato afirmó que existe una voluntad política de no reconocer el voto de los centros poblados bajo el argumento de que esos sufragios no representan a ciertos sectores del electorado.

“Hay una voluntad que no quiere reconocer el voto popular, que dice fraude y quiere anular el voto de los centros poblados porque esos votos no les representa”, indicó.

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Críticas al sistema judicial

El candidato también critícó el actual sistema de justicia al afirmar que el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional y la Fiscalía responden a intereses de grupos de poder. Ante este escenario, planteó una reforma judicial como uno de los objetivos centrales de sus primeros 100 días de gobierno.

Asimismo, exigió que se identifique y sancione a los responsables políticos de las muertes ocurridas durante las protestas del sur del país en 2022. Sánchez sostuvo que hasta ahora las instituciones de justicia han cubierto con impunidad el fallecimiento de más de 50 personas durante esas movilizaciones.

“No habrá nuevo comienzo si no identificamos a aquellos que autorizaron el uso de la fuerza, aquellos que dispararon, para que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, expresó.

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Rechazo al llamado de golpe militar

En otro momento, el aspirante a la presidencia se refirió a la propuesta del general en retiro Roger Zeballos, exintegrante del comando Chavín de Huántar, quien planteó que las Fuerzas Armadas tomen temporalmente el poder para convocar a nuevas elecciones. La iniciativa surgió en respuesta a las acusaciones de fraude electoral impulsadas por el candidato Rafael López Aliaga, descartadas por la ONPE, que atribuyó las inconsistencias en algunas actas a errores humanos en la digitación.

Sobre esta propuesta, Sánchez optó por rechazar cualquier tipo de discurso similar que a su juicio representan una amenaza al orden democrático El candidato reafirmó que su movimiento apela únicamente a la movilización pacífica y convocó a construir una coalición amplia para defender el voto popular.

“Nosotros somos demócratas, sabemos apelar al derecho a la protesta, al derecho a la movilización, pero siempre en condiciones de paz social”, sostuvo.