Representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) sostuvieron una reunión con el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) este martes en el distrito de San Isidro.

Al término de la cita, monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la CEP, destacó la “gran capacidad de escucha” de los integrantes de la misión en búsqueda de buscar una salida a la actual crisis en el país.

“Hemos podido apreciar la gran capacidad de escucha de los señores cancilleres. Un gran conocimiento ya por todo lo que pasado el día de ayer y el día de hoy, pero esa capacidad de escucha y esa intención de querer colaborar y ayudar para lograr un bien en el Perú: salir de esta crisis política, social, económica y también cultural”, expresó.

En ese sentido, Cabrejos indicó que en la reunión no se trató los insultos del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, contra el cardenal Pedro Barreto, precisando que ese tema ya se dio por superado.

“No vamos a entrar honestamente y con todo respeto en detalles. No hemos tratado esto porque creo que en el Perú nosotros como iglesia lo hemos superado. La Conferencia Episcopal en su momento lamentó estas expresiones, pero realmente en esta reunión no es para tratar esas cosas, no la hemos tratado”, subrayó.

“Estamos en una cancha grande, grandes temas, grandes crisis, grandes elementos que tenemos que solucionar y aportar”, sentenció el religioso.

Cabe indicar que en su segundo día de actividades oficiales en el Perú, la misión de la OEA también se reunió con congresistas de oposición, así como con la defensora del Pueblo en funciones, gremios periodísticos y representantes de la sociedad civil.

