La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió este martes a la ciudadanía y a las organizaciones políticas esperar con calma los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. El organismo recordó que únicamente las autoridades electorales tienen la facultad de emitir resultados con validez legal.

El pronunciamiento fue realizado durante la presentación del segundo informe de observación electoral elaborado por la misión internacional. La actividad se llevó a cabo en el distrito limeño de San Isidro y estuvo encabezada por el jefe de la delegación, Víctor Rico.

Durante su intervención, Rico señaló que en los procesos electorales peruanos suele difundirse información proveniente de encuestas a boca de urna y conteos rápidos. Según indicó, estos mecanismos generan expectativas entre los ciudadanos y los candidatos antes de la publicación de los resultados definitivos.

Frente a esta situación, la misión recordó que la atribución de proclamar resultados corresponde exclusivamente a los organismos electorales. El representante de la OEA insistió en la necesidad de esperar la información oficial emitida por las entidades competentes.

El vocero hizo un llamado dirigido a los actores políticos y a la población y consideró importante mantener la calma mientras continúa el procesamiento de las actas electorales.

“La Misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales”, expresó.

#Voto2026 | Víctor Rico, jefe de la Misión de Observadores de la OEA, da informe sobre la segunda vuelta: Pese a los incidentes puntuales, la misión observó una jornada electoral que transcurrió de manera tranquila y en paz



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Recomiendan publicar resultados preliminares en futuras elecciones

La delegación internacional reiteró una recomendación planteada en anteriores procesos electorales. Esta consiste en implementar mecanismos oficiales para la transmisión y difusión de resultados preliminares.

Según la misión, una herramienta de este tipo permitiría brindar información más rápida y confiable a los ciudadanos. Además, contribuiría a reducir la incertidumbre durante las etapas posteriores al cierre de la votación.

La OEA también se refirió a las impugnaciones y observaciones que puedan presentarse tras la segunda vuelta. En ese contexto, destacó la importancia de que los expedientes sean resueltos oportunamente por las autoridades correspondientes.

La misión señaló que el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales tienen un papel fundamental en esta etapa del proceso. Por ello, pidió que los recursos pendientes sean atendidos con la mayor rapidez posible.

Observación continuará en las siguientes etapas

Víctor Rico informó que los observadores internacionales permanecerán en el país mientras continúe el proceso electoral. El trabajo de la misión abarcará las etapas posteriores a la jornada de votación y la revisión de los procedimientos que aún se encuentran en curso.

Al finalizar sus labores, la OEA elaborará un informe final con conclusiones y recomendaciones. El documento incluirá propuestas relacionadas con la organización electoral, el voto de los peruanos en el exterior, la tecnología utilizada en los comicios, la justicia electoral, las campañas políticas, los medios de comunicación, la participación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia electoral y el financiamiento político.

Como balance preliminar, la misión de la OEA señaló que la segunda vuelta presidencial transcurrió de forma pacífica y ordenada, con la participación de 92 observadores desplegados en distintas regiones del país. Asimismo, destacó el fortalecimiento de las labores de fiscalización por parte de las autoridades electorales y agradeció la colaboración brindada por el JNE, la ONPE, el Reniec, la Cancillería y otras instituciones involucradas en el proceso.

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