La oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que corregirá la exclusión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio, luego de que la institución decidiera retirar a su contingente tras la reducción de su participación en el tradicional evento.

A través de un comunicado, el equipo de la mandataria electa señaló que la decisión corresponde al actual Gobierno, pero aseguró que la situación será corregida a partir del inicio de la nueva gestión, el 28 de julio . No obstante, no precisó las medidas que se adoptarán para revertir el impasse.

“Ante la situación que afecta a los Bomberos Voluntarios del Perú, respecto a limitar su participación en el desfile militar del 29 de julio, la oficina de la presidenta electa informa que este problema le corresponde al actual gobierno. Sin embargo, está corregido en el mandato que la presidenta electa Keiko Fujimori empezará a partir del 28 de julio”, se lee.

El retiro de los bomberos se produjo luego de que, al finalizar un ensayo general en la Base Aérea Las Palmas, los organizadores informaran que la institución solo podría desfilar con una compañía, en lugar de las tres previstas. La medida motivó la desconvocatoria de cerca de 300 voluntarios que se habían preparado durante seis semanas para participar en las celebraciones por Fiestas Patrias.

El comandante Leonidas Telenta, director de la Oficina de Comunicación Social del CGBVP, cuestionó la decisión y afirmó que nunca se brindó una explicación oficial sobre la reducción del contingente. Además, recordó que en años anteriores los bomberos participaron con tres agrupamientos y unidades motorizadas, por lo que calificó la medida como una falta de respeto hacia una institución con 165 años de servicio.

La decisión fue formalizada mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 de la Dirección General de Voluntariado (DIGEVO), que ordenó suspender toda movilización de personal y vehículos destinada al desfile. En su pronunciamiento, el CGBVP consideró la restricción “injusta” y contraria a su tradición institucional.

Tras conocerse el retiro de los bomberos, el Ministerio de Defensa lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo entre la institución y la comisión organizadora del desfile respecto a aspectos técnicos, logísticos y de organización. Asimismo, expresó su reconocimiento a la labor de los bomberos voluntarios e hizo un llamado a privilegiar la unidad nacional durante las celebraciones por el aniversario de la independencia.