El expresidente Ollanta Humala, recluido en el penal de Barbadillo con una condena de 15 años por el Caso Odebrecht, cuestionó que se hable de la posibilidad de que huya del Perú si recupera su libertad.

“Dicen que Lula Da Silva (presidente de Brasil) es mi amigo o mi cómplice. Deben entender que la figura de asilo político existe y es legal. ¿Por qué tendría que fugarme? Nosotros estamos defendiendo nuestra inocencia”, afirmó.

El exmandatario se pronunció durante la audiencia en la que se evaluó su pedido para suspender la ejecución provisional de la pena por lavado de activos.

“Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado ya hace tiempo, pero me he sometido a todos los procesos”, dijo.

Para justificar que no se iría del país, Humala Tasso mencionó que nadie le daría empleo y que, por lo tanto, solo podría ser político o trabajar en el Ejército del Perú.

“Por el bienestar de mis hijos y mi esposa, debo seguir acá, defendiendo nuestro honor e inocencia”, puntualizó.