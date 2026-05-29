La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó al Poder Judicial ampliar la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía.

El requerimiento busca extender las diligencias relacionadas con los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado interno en Huánuco.

Según el Ministerio Público, la investigación tiene carácter complejo y el plazo inicial de ocho meses resultó insuficiente para culminar las diligencias pendientes . Por ello, la fiscalía considera necesario contar con un periodo adicional para profundizar las pesquisas vinculadas a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas cuando Humala estaba al mando de la base militar de Madre Mía.

El exmandatario es investigado junto al exsuboficial Amílcar Gómez y otros tres exmilitares por el presunto asesinato de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva. Asimismo, se les atribuye la presunta desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El pedido fiscal fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó para el próximo 1 de junio una audiencia virtual en la que se evaluará la solicitud de ampliación de la investigación.

Actualmente, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo por el delito de lavado de activos, tras ser hallado responsable de recibir aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.