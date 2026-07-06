El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, archivó el delito de asociación ilícita que el Ministerio Público atribuía al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, en el proceso penal que afrontan por el Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Sin embargo, por este caso se mantiene la investigación por el delito de colusión agravada.

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La decisión se produjo luego de que el magistrado declarara fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, también procesado.

El magistrado concluyó que la imputación por asociación ilícita carecía de sustento jurídico al no configurarse los elementos exigidos por la ley para ese delito.

En consecuencia, el juez dispuso que los efectos de la resolución se extiendan a todos los investigados por ese delito en este caso.

Asimismo, ordenó el archivo de esa imputación y el levantamiento de las medidas cautelares personales que se hubieran impuesto exclusivamente por dicho delito.

Cabe precisar que, además de Castilla, la decisión también alcanzó a los exministros Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes.

Por este caso, la audiencia de control de la acusación fiscal se reprogramó para hoy desde las 9.00 a. m.

Consultado sobre el caso, Edinson Huamán, abogado de Humala, señaló que la decisión es correcta.

“Nunca hubo una asociación ilícita ni mucho menos se configuró el delito de colusión en el marco del proyecto Gasoducto Sur Peruano”, sostuvo a Correo.

Además, Huamán sostuvo que el mismo desenlace tendría el delito de colusión agravada que se le imputa al exmandatario en el mismo caso.