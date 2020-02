Señor Chehade, ¿cómo toma el hecho de que la expareja presidencial (Ollanta Humala y Nadine Heredia) habría estado involucrada en la recepción de $16 millones a cambio de licitaciones a empresas?

Eso no hace más que confirmar lo que yo anuncié un año antes de que acabe su gobierno en mi libro “La gran usurpación”. Es decir, cómo Heredia usurpaba funciones políticamente a través del presidente (Ollanta Humala), quien permitía todo eso.

¿Le sorprende?

No. Tampoco me sorprende que el exministro de Transportes, Carlos Paredes, sea parte (de esto), porque era amigo de Humala y su promoción en el Ejército. Se conocen por más de 30 años; por lo tanto, (forma parte) de una asociación ilícita para delinquir y la mafia del “Club de la Construcción”.

¿Qué opinión le merecen sus presuntos vínculos con el “Club de la Construcción”?

Lo que me da pena y horror es que hayan manchado Palacio de Gobierno llevando ladrillos de millones de dólares, puestos sobre la mesa, en el propio recinto. Lo que ha salido sobre el “Club de la Construcción” es vergonzoso, pero no me sorprende. Es deplorable la actitud de ambos.

Humala ha dicho que si se hubiera enterado de la existencia de las operaciones del denominado “Club de la Construcción”, en su gestión, habría denunciado al exministro Paredes y a su hermano José...

Ese es un argumento de defensa que no necesita mayor análisis. Lo que dice el señor Ollanta Humala es absurdo, inverosímil e infantil.

¿Por qué?

Él pone a Carlos Paredes justamente como nexo para el “Club de la Construcción”.

Por otra parte, ¿sabe cuál es la ruta del dinero que habría recibido la expareja presidencial?

Eso tendrá que investigar la Fiscalía, pero entiendo que, por el modus operandi que siempre han tenido, todo lo que recibieron fue en efectivo. Seguramente (está) guardado como lo hacía Pablo Escobar, en el cártel de Medellín.

¿Quiere decir que el dinero de Ollanta Humala podría estar cerca?

Supongo que puede estar en la casa de sus amigos o familiares en Lima. No creo que lo haya dejado fuera del país, imagino que está acá (en Perú), evidentemente por su modus operandi.

Perfil

Omar Chehade Moya

Abogado y político. Fue segundo vicepresidente del Perú en 2011, en la gestión del expresidente Ollanta Humala. También desempeñó funciones como congresista de la República durante los años 2011 y 2016 por el partido Gana Perú.