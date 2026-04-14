La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 60,758% de actas procesadas, Keiko Fujimori, se mantiene en el primer lugar de la votación presidencial en las Elecciones Generales 2026.

Según el reporte actualizado a las 07:07:55 p.m. de este lunes 13 de abril, la candidata de Fuerza Popular alcanza 16,88% de votos válidos, consolidando su posición como la candidata más votada hasta el momento.

De acuerdo con el reporte oficial, Fujimori acumula 1′858,907 votos, lo que le permite mantener una amplia ventaja sobre sus principales competidores en esta fase del conteo.

Asimismo, el reporte oficial precisa que, de un total de 92,766 actas electorales, ya se han contabilizado 56,363.

Además, 36,080 actas permanecen pendientes de procesamiento.

La lucha por el segundo lugar se mantiene reñida

Si bien Fujimori se mantiene el liderazgo, la mayor expectativa está puesta en la disputa por el segundo lugar, que definirá quién la acompañará en una eventual segunda vuelta electoral.

Los resultados indican que Rafael López Aliaga se mantiene en el segundo lugar, mientras Jorge Nieto ocupa la tercera posición, en un escenario competitivo que podría modificarse en las próximas actualizaciones.

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.