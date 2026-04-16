La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el conteo de votos de la elección presidencial llegó al 93.022% de actas contabilizadas, manteniéndose una estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el segundo lugar.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 16 de abril de 2026 a las 12:25 p.m., Roberto Sánchez se mantiene en el segundo lugar, con una estrecha ventaja sobre Rafael López Aliaga.

Segundo y tercer lugar separados por 6,947 votos

En el sistema oficial de la ONPE, Sánchez registra 1′879,713 votos, equivalentes al 11.974% de los votos válidos.

Por su parte, López Aliaga registra 1′872,766 votos, lo que representa el 11.929% de los votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 6,947 votos, por lo que la contienda por el segundo lugar sigue abierta mientras avanza el procesamiento de las actas pendientes.

Keiko Fujimori lidera el primer lugar

La candidata Keiko Fujimori continúa liderando el conteo con 2′678,749 votos, que representan el 17.063% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

Más del 93% de actas contabilizadas

El reporte oficial señala que el avance del conteo alcanzó el 93.022% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.