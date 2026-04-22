La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 94.294% de actas contabilizadas, de acuerdo con el reporte actualizado al 22 de abril de 2026 a las 07:20 a.m.

Los resultados oficiales preliminares indican que Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2′707,502 votos, equivalentes al 17.049% de los votos válidos.

(Foto: ONPE)

Resultados preliminares con más del 94% de actas procesadas

De acuerdo con el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1′908,702 votos, lo que representa el 12.019% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1′891,479 votos, equivalente al 11.911%.

El reporte oficial indica que 5.637% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.069% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.