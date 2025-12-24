La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el diseño y las especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000199-2025-JN/ONPE, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano y firmada por el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto.

Características de la cédula de sufragio

De acuerdo con el Anexo N.° 1 de la resolución, la cédula tendrá un tamaño mínimo de 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, con la posibilidad de ampliar el largo hasta 44.00 centímetros, según el número de organizaciones políticas participantes.

El documento estará dividido en cinco columnas claramente diferenciadas, correspondientes a:

Presidente y vicepresidentes

Senadores a nivel nacional

Senadores a nivel regional

Diputados

Parlamento Andino

Medidas de seguridad incorporadas

Entre las principales medidas de seguridad, la ONPE incorporó códigos de barras ubicados en la esquina superior derecha e inferior izquierda de cada cédula, con el fin de permitir su identificación única y garantizar el carácter secreto del voto.

Además, las filas correspondientes a las organizaciones políticas incluirán tramas de colores diferenciados —celeste, rosado, marrón, verde y amarillo— con las siglas “JNE ONPE RENIEC” caladas en blanco como elemento adicional de autenticidad.

Cédula especial para FF. AA. y PNP

La resolución también aprobó, en su Anexo N.° 3, el diseño de la cédula destinada a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en actividad que se encuentren destacados fuera de su distrito electoral.

Esta cédula especial contará únicamente con tres columnas: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y Parlamento Andino, y tendrá un tamaño mínimo de 24.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo.

Diseño para una eventual segunda vuelta

Finalmente, la ONPE aprobó el formato de la cédula que se utilizará en una eventual segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio de 2026.

En este escenario, la cédula será de menor tamaño: 21.00 centímetros de ancho por 15.00 centímetros de largo, y mostrará los nombres, símbolos y fotografías a todo color de las dos organizaciones políticas que accedan a esta etapa.