La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los diseños oficiales de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el 4 de octubre.

El diseño estará dividido en cuatro secciones: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, autoridades provinciales y, en el último, las distritales, con colores diferenciados por cada nivel de elección.

La ONPE precisó que existirán distintos modelos de cédulas según el tipo de elección y la jurisdicción. En el caso de las autoridades regionales, provinciales y distritales, la cédula tendrá un tamaño base de 38 por 21 centímetros, la cual podrá ampliarse hasta 52 centímetros dependiendo del número de organizaciones políticas participantes.

Esto varía en Lima Metropolitana porque se omite la votación para gobierno regional.