La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta cuestionamientos tras conocerse que la empresa M&T International, encargada de revisar los sistemas informáticos utilizados en las elecciones generales de 2026, registró una sanción impuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en 2016. La compañía fue contratada para realizar una auditoría integral de las plataformas tecnológicas empleadas durante los comicios y continuará participando en la segunda vuelta electoral.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa con una inhabilitación de 11 meses por presentar información inexacta durante un proceso con el Estado. Este antecedente salió a la luz luego de que la ONPE negara inicialmente que existiera una penalidad en contra de la firma.

ONPE contrató una empresa sancionada por el OSCE en 2016 para auditoría electoral. Composición: Diario Correo.

Empresa reconoció la sanción

El representante de M&T International, Eric Morán, reconoció que la empresa recibió la sanción impuesta hace una década. Asimismo, señaló que la penalidad fue reducida posteriormente y cuestionó la decisión adoptada en ese momento.

“Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, indicó.

La compañía, dedicada a consultorías en ciberseguridad, señala que cuenta con más de 140 clientes a lo largo de 19 años de operaciones. Además, asegura tener oficinas en Perú y Chile, aunque el reportaje indicó que su representante no pudo precisar la ubicación de su sede en territorio chileno.

Asimismo, informó que los números telefónicos consignados como contacto en Perú no estaban operativos. Adicionalmente precisó que en la dirección registrada en Chacarilla del Estanque, en Surco, funciona un espacio de coworking.

Proceso de contratación

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó ante el Congreso detalles sobre el periodo en que se desarrolló la revisión técnica. Precisó que el trabajo se ejecutó durante 168 días, desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 29 de abril de 2026.

Por su parte, Elisa Cabrera, subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, explicó que la evaluación comprendió tres plataformas clave del proceso electoral. Entre ellas figuran la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, el sistema de presentación de resultados y el sistema de cómputo electoral.

La funcionaria también confirmó que la empresa continuará a cargo de la revisión para la segunda vuelta. Según detalló, la ONPE amplió el vínculo contractual mediante una adenda.

“Nosotros ya iniciamos el jueves de la semana que acaba (7 de mayo) la auditoría de la segunda vuelta. Es la misma empresa que nos va a realizar la auditoría. Le hicimos una adenda al contrato”, sostuvo.

Convocatorias y hallazgos detectados

El proceso para contratar a la empresa auditora enfrentó dificultades previas. La convocatoria fue declarada desierta en tres oportunidades antes de concretar la contratación.

M&T International participó desde la primera convocatoria, pero en ese momento fue descalificada por no cumplir con los perfiles técnicos y estándares exigidos. Recién en el cuarto proceso logró adjudicarse el servicio.

De acuerdo con el informe ejecutivo difundido por la ONPE, la auditoría identificó diversas observaciones dentro de los sistemas electorales. El reporte registró 13 hallazgos en la evaluación de funcionalidades, 23 amenazas en el sistema STAE, 104 vulnerabilidades en el sistema de cómputo y presentación de resultados, además de 5.970 errores en el código fuente.