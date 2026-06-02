La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó el despliegue del material electoral de la Segunda Elección Presidencial hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.

El último envío fue desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicados en Lurín, con seis camiones que partieron hacia las ODPE de Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE tiene previsto iniciar el despliegue hacia los centros de votación el próximo viernes, desde las 10:00 p. m., mediante 217 movilidades.