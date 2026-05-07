La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento para aclarar información relacionada con la empresa encargada de realizar la auditoría a sus sistemas informáticos, luego de que un programa periodístico difundiera datos sobre el proveedor contratado.

A través de sus redes sociales, el organismo electoral precisó que la empresa M & T Corporation del Perú S.A.C., responsable de la auditoría informática de la ONPE, no registra penalidades en el Buscador de Proveedores del Estado. Según indicó, la compañía ejecutó el servicio mediante el contrato N.° 067-2025/ONPE, suscrito en noviembre de 2025.

La ONPE explicó que el error surgió porque el programa televisivo confundió a dicha empresa con M & T Consulting Perú S.A.C., firma distinta que sí fue penalizada y que dejó de ser proveedora del Estado en el año 2016, tras ser dada de baja definitiva, de acuerdo con información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, el organismo señaló que el informe ejecutivo de resultados de la auditoría informática puede ser revisado públicamente y recordó que la empresa auditora también figura como proveedora de diversas entidades estatales, entre ellas el Congreso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Jurado Nacional de Elecciones.

#ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS qué empresa realizó la auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE, luego de que un programa periodístico mencionara a dos empresas distintas y afirmara erróneamente que el proveedor contratado fue penalizado. 🧵 pic.twitter.com/1a2idYciBD — ONPE (@ONPE_oficial) May 6, 2026