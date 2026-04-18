La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que fueron suspendidas las vacaciones solicitadas por su jefe, Piero Corvetto.

La decisión fue comunicada mediante una resolución jefatural emitida el viernes.

Según el documento, el titular del organismo informó “la cancelación de su descanso vacacional” , medida que modificó lo dispuesto previamente respecto a su ausencia temporal.

Días antes, una resolución emitida el 8 de abril señalaba que Corvetto haría uso de seis días de vacaciones entre el 7 y el 12 de mayo 2026, correspondientes al periodo 2022-2023.

Ese mismo documento también establecía que, durante esas fechas, el despacho de la Jefatura Nacional quedaría encargado a Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general. Con la nueva disposición, dicha medida quedó anulada.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026