La Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió una resolución de Secretaría General mediante la cual autorizó el uso de recursos públicos para cubrir los honorarios del abogado que representará a su titular, Piero Corvetto, en el proceso legal que enfrenta por las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La medida abarca las denuncias presentadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las investigaciones de la Fiscalía y el procedimiento abierto por la Junta Nacional de Justicia.

El documento institucional establece que la entidad asumirá los costos de defensa legal de Corvetto bajo el argumento de que el caso cumple con los requisitos previstos en la normativa electoral vigente. La resolución fue emitida por la Secretaría General de la ONPE y dispone que la Gerencia de Administración adopte las acciones necesarias para contratar el servicio legal.

El texto de la resolución precisa el alcance temporal del beneficio otorgado al jefe de la entidad electoral.

“El beneficio de defensa legal comprende la etapa preliminar y hasta su culminación en la etapa preparatoria, conforme a lo solicitado por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE, en su propuesta de defensa legal”, indica el documento.

La ONPE informó que la resolución será publicada en un plazo máximo de tres días en la plataforma digital del Estado peruano. Asimismo, el documento estará disponible en el Portal de Transparencia de la institución.

Cabe señalar, que el titular de la ONPE fue citado este viernes a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para emitir sus descargos sobre las irregularidades registradas bajo su liderazgo. Sin embargo, no asistió por azones de “salud e integridad personal”. El alto funcionario solicitó reprogramar esta diligencia y que se realice en modalidad virtual.