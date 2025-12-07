La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó este domingo 31 locales de votación en todo el país para que 37 organizaciones políticas: 34 partidos y 3 alianzas electorales, elijan mediante delegados, a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Para este proceso, se dispuso la instalación de 77 mesas de sufragio, que deben operar desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, a fin de asegurar el sufragio de 1,206 delegados.

ODPE temporales para atender la jornada electoral

Con el objetivo de garantizar la organización y el acompañamiento técnico, la ONPE implementó 14 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de carácter temporal.

La ODPE Lima Centro, ubicada en Jesús María, concentra la mayor carga operativa, pues deberá atender a 1,134 delegados. Para ello instalará 42 mesas de sufragio, además de entregar todo el material electoral y equipos informáticos necesarios.

Como centros de votación, esta ODPE habilitó los colegios:IE Argentina (Lima), IE Nuestra Señora de Guadalupe (Lima), IE Emblemática Mariano Melgar (Breña), IE Emblemática Melitón Carvajal (Lince), IE Emblemática Alfonso Ugarte (San Isidro), IE Teresa Gonzales de Fanning (Jesús María) y la IE 5005 Generalísimo Don José de San Martín (Callao).

En el caso de la ODPE Trujillo, esta atenderá a 16 delegados mediante dos mesas de sufragio en la IE 80002 Antonio Torres Araujo.

Uso de tecnología para el escrutinio

Durante estas elecciones internas, cada mesa empleará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que permite registrar información e imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, así como los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados.

Requisitos normativos y asistencia técnica

Para la elección por delegados —modalidad que se desarrolla este 7 de diciembre—, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) exige que las agrupaciones obtengan al menos 10% de votos válidos de sus delegados electos para continuar en competencia.

El 30 de noviembre, las organizaciones realizaron elecciones indirectas para escoger a los 1,206 delegados que hoy participarán en la nominación de candidaturas. La ONPE brindó asistencia técnica a 25 organizaciones, incluyendo actualización normativa, guías organizativas, capacitación de miembros de mesa, diseño de materiales y préstamo de ánforas y cabinas en Lima y regiones.

Organizaciones que participan en la elección por delegados

Partidos políticos (34)

Acción Popular; Ahora Nación; Alianza para el Progreso; Avanza País; Fe en el Perú; Frente Popular Agrícola del Perú; Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Libertad Popular; Ciudadanos por el Perú; Partido Cívico Obras; Partido del Buen Gobierno; Partido Demócrata Unido Perú; Partido Demócrata Verde; Partido Democrático Federal; Somos Perú; Frente de la Esperanza 2021; Partido Morado; País para Todos; Patriótico del Perú; Integridad Democrática; Perú Libre; Perú Acción; Perú Primero; PRIN; SÍCREO; Perú Moderno; Podemos Perú; Primero La Gente; Progresemos; Salvemos al Perú; Un Camino Diferente; Cooperación Popular; y PTE-Perú.

Alianzas electorales (3)

Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.

Datos clave