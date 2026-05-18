La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de las 92,766 actas electorales que serán utilizadas en las mesas de sufragio durante la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio.

La actividad se realiza en la imprenta Enotria S.A., en Ate, bajo fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Allí también se imprimen hojas borrador para el conteo de votos, hojas de asistencia de miembros de mesa, carteles de resultados y las listas de electores hábiles.

Según la ONPE, el proceso tomará alrededor de diez días e incluye controles manuales y electrónicos para verificar que los documentos no presenten errores y cuenten con la numeración completa.

Luego el material será enviado a sus oficinas descentralizadas, a la Cancillería para el voto en el extranjero, y a Lima Metropolitana y Callao.