Más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a 13,148 autoridades en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,724 regidores provinciales, 1,696 alcaldes distritales y 9,118 regidores distritales.

El ente electoral instalará más de 89 mil mesas de votación en más de 10 mil locales destinados a cerca de 1,900 centros poblados.

La institución también implementará 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para organizar los comicios.

Además, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa el próximo 24 de julio, y desarrollará la capacitación nacional entre el 20 y el 27 de setiembre.