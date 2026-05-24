La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza este domingo 24 de mayo las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados en 74 organizaciones políticas, como parte del proceso rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

En esta jornada electoral participarán 2,992 delegados electos previamente el pasado 17 de mayo durante los comicios internos desarrollados por las propias agrupaciones políticas.

Los delegados deberán escoger a los candidatos que representarán a sus organizaciones en las próximas elecciones regionales y municipales.

Partidos, movimientos y alianzas participan en los comicios

El proceso involucra a 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

Durante la votación se definirán candidaturas para gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores.

La ONPE informó que tiene competencia legal para organizar y ejecutar estas elecciones primarias, conforme a la Ley de Organizaciones Políticas.

Más de mil mesas de sufragio fueron habilitadas

A nivel nacional, la ONPE habilitó 46 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas, donde funcionarán 1,064 mesas de sufragio.

La organización electoral está a cargo de 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En Lima Metropolitana se habilitaron colegios, universidades e institutos superiores como centros de votación.

Locales de votación en Lima Metropolitana

En Magdalena del Mar, los delegados votarán en:

IE 072 San Martín de Porres (Av. Sucre 1277)

IE 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo (Jr. Libertad 970)

En Miraflores, el único local habilitado será:

IE 6050 Emblemática Juan Alarco de Dammert (Av. Alfredo Benavides 2315)

Mientras que en Lince funcionarán los siguientes locales:

IE 1057 José Baquíjano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

IE 1070 Melitón Carbajal (Av. Leonidas Yerovi 2120)

En Cercado de Lima, los delegados acudirán a:

IE Nuestra Señora de Guadalupe

Universidad Nacional Federico Villarreal – sede local 07

IE Emblemática Hipólito Unanue

Horario de votación y conteo manual

La ONPE informó que el horario de votación será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 7:00 a.m. para garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio.

Una vez culminada la votación, el conteo de votos será manual y estará a cargo de los miembros de mesa.

Las actas electorales serán elaboradas en tres ejemplares destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y la respectiva ODPE.

La legislación vigente establece que las organizaciones políticas deberán alcanzar al menos el 10% de votos válidos de los delegados para continuar en el proceso electoral.