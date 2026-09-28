La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) efectuó ayer el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), las que se desarrollarán el próximo domingo, 4 de octubre.

La jornada empezó con la verificación de la versión del sistema y la puesta a cero de los servidores nacionales, lo que permitió así eliminar registros de pruebas anteriores y dejar lista la plataforma para el procesamiento de las actas electorales de esta nueva prueba.

El ensayo también incluyó una prueba de contingencia ante una eventual interrupción del suministro eléctrico para garantizar la continuidad del cómputo de resultados.

Además, en la jornada se supervisaron las actividades en los 125 centros de cómputo instalados en el país con la presencia de autoridades electorales, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y personeros de tres partidos políticos.