Ya está lista la cédula de sufragio que se usará en las próximas Elecciones Generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de su elaboración, publicó ayer la resolución respectiva a través del diario oficial El Peruano.

En detalle

La cédula de los próximos comicios, que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026, destaca por su amplitud. La ONPE informó que “el tamaño mínimo será de 42 cm. de ancho x 21 cm. de largo”.

“De acuerdo al número de organizaciones políticas participantes, el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 44 cm.”, agregó.

La cédula está dividida en cinco columnas proporcionales. La primera contiene a los postulantes a presidentes y vicepresidentes; las dos siguientes a los candidatos a senadores regionales y nacionales; y las dos restantes a los aspirantes a diputados y al Parlamento Andino, respectivamente.

El diseño de cédula publicado mide 42.00 cm. de ancho x 44.00 cm. de largo, es de formato vertical a todo color en el anverso y 01 color en el reverso, según precisa la resolución de la ONPE.

Cada una de las columnas de la cédula alberga “un encabezado, las instrucciones para el elector y (…) las opciones de la votación”. Este último apartado tendrá los logos de las organizaciones políticas.

La ubicación de los partidos a lo largo de la cartilla se definirá en un sorteo previsto para el 12 de febrero del 2026.

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional (PNP) destacados fuera de su distrito electoral contarán con una cédula distinta de solo tres columnas: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y Parlamento Andino

En caso de una segunda vuelta, el partido con mayor votación obtendrá la ubicación número 1 y la que lo suceda el lugar 2. Luego, el primer lugar será ubicado al lado izquierdo de la cédula, mientras que el otro será situado al lado derecho.