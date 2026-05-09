La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral con miras a las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para este mes.

Durante la actividad, el organismo electoral ejecutó la denominada “puesta a cero” en sus servidores nacionales, procedimiento que busca garantizar que el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) no contenga información previa antes del inicio de los comicios internos.

Este proceso consiste en eliminar todos los registros almacenados en la base de datos para asegurar la transparencia y confiabilidad del sistema que será utilizado en el procesamiento y contabilización de las actas electorales.

La demostración técnica contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y personeros de diversas organizaciones políticas.

La ONPE indicó que estas acciones forman parte de las medidas de seguridad y fiscalización implementadas para garantizar la transparencia del proceso electoral interno de las agrupaciones políticas.

Las elecciones primarias de las ERM 2026 se realizarán los días 17 y 24 de mayo, jornadas en las que las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales convocadas para el próximo 4 de octubre.

#ONPEinforma | Se realiza el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las #EleccionesPrimarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. #ERM2026https://t.co/Z1Cr4jcaHc — ONPE (@ONPE_oficial) May 9, 2026