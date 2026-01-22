La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este 23 de enero la selección preliminar de candidatos a miembros de mesa, como etapa previa al sorteo público programado para el 29 de enero, en el marco de las elecciones generales 2026.

En esta fase inicial se elegirán 25 ciudadanos por cada mesa de votación, quienes quedarán habilitados para participar en el sorteo definitivo.

De acuerdo con el plan operativo electoral, se instalarán 91,613 mesas de sufragio para los comicios del 12 de abril , lo que permitirá contar con más de 2,2 millones de ciudadanos en el proceso de selección.

Del sorteo del 29 de enero se designará a nueve miembros de mesa por cada mesa: tres titulares y seis suplentes, aunque solo los titulares ejercerán la función durante la jornada electoral.

Para la selección preliminar, la ONPE considerará criterios como mayor grado de instrucción, no haber sido miembro de mesa con anterioridad y tener menos de 65 años.

Asimismo, recordó que quienes cumplan esta función recibirán una retribución equivalente al 3 % de la UIT vigente (S/ 165), mientras que los ciudadanos sorteados que no asuman el cargo deberán pagar una multa del 5 % de la UIT, equivalente a S/ 275.