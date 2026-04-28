La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el extravío de 39 actas presidenciales correspondientes a mesas de sufragio instaladas en el extranjero durante las Elecciones Generales 2026.

El hecho fue comunicado por el jefe de la ODPE Lima Centro 1, Marco Antonio Vilela Seminario, mediante un memorando institucional firmado el pasado 22 de abril.

Desagregado

Las actas presidenciales extraviadas pertenecen a cinco ciudades en tres países.

Tenemos a Santiago de Chile, que concentra 16 de las actas perdidas, todas ubicadas en el centro de convenciones Espacio Riesco, con 7,982 electores hábiles.

Asimismo, la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos) registra también 16 mesas extraviadas, todas del New Jersey Institute of Technology (NJIT), con 7,991 electores.

Le sigue Madrid (España), que suma cinco mesas del recinto IFEMA, con 2,497 electores hábiles.

También están las de Salamanca (España) y Nueva York (Estados Unidos) con una mesa cada una, de 491 y 499 electores hábiles respectivamente.

No obstante, según registros de la ONPE, la mesa 086607 de Nueva York tiene actas de Senadores, Diputados y Parlamento Andino ya contabilizadas, con solo 84 votantes de los casi 500 que podían participar.

Tendencia

Las cinco ciudades afectadas muestran resultados distintos entre los dos candidatos que disputan el ingreso a la segunda vuelta.

En Santiago, Rafael López-Aliaga ocupa el cuarto lugar con 3,281 y Roberto Sánchez, el séptimo; con 889.

En cambio, en Madrid y Salamanca López-Aliaga encabeza la votación con 7,103 y 95 votos respectivamente, mientras Sánchez en octavo lugar con 760 y 16 votos.

En Nueva Jersey y Nueva York, López Aliaga también lidera con 2.453 y 2.208 votos, con Sánchez en noveno (80) y séptimo lugar (153) respectivamente.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que el extravío de estas actas habría ocurrido durante el traslado, sin que medien actos de violencia.

Rodríguez precisó que existe un protocolo para evitar que esos votos queden sin contar.

“Lo que se hace es solicitarle a los personeros y a otras instituciones que tengan copias de esas actas, que las remitan a la ODPE correspondiente”, señaló.

El especialista agregó que en esta elección existe una salvaguarda adicional, dado que las cédulas de votación se mantienen guardadas.

“Podría solicitarse un recuento de votos para asegurar el conteo. De lo contrario, esas actas simplemente no se contabilizarían”, advirtió.