El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque armado ocurrido este martes contra Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, en Cerro Azul (Cañete).

A través de su cuenta de X, Corvetto expresó:

“Desde la ONPE condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a la Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral”.

Según los reportes iniciales, la camioneta en la que se desplazaba Belaunde recibió al menos cuatro impactos de bala, pero el precandidato resultó ileso y acudió de inmediato a la comisaría del sector para interponer la denuncia correspondiente.

Rechazo amplio de la clase política

Diversos políticos, precandidatos y parlamentarios también se pronunciaron tras conocerse el ataque.

Alejandro Cavero: “La campaña no puede estar marcada por la violencia”

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) condenó el atentado:

“Condeno enérgicamente el atentado en contra de Rafael Belaunde. Todos los peruanos merecemos vivir en paz. Esta campaña no puede estar marcada por la violencia ni por el crimen”.

Cavero exhortó a la Policía a capturar cuanto antes a los responsables.

Karol Paredes pide investigación inmediata

La legisladora Karol Paredes (Avanza País) expresó su solidaridad y enfatizó que la violencia no puede normalizarse en un proceso democrático:

“Exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y con resultados claros para garantizar un proceso electoral seguro y en paz”.

Flor Pablo advierte escalada de violencia

La congresista Flor Pablo (no agrupada) sostuvo que el ataque evidencia “hasta dónde ha llegado la violencia en el país”:

“La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para identificar y sancionar a los responsables. El Gobierno debe reforzar su trabajo para evitar que la violencia siga escalando sin control”.

Más pronunciamientos tras el ataque

El precandidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, también se solidarizó con Belaunde y pidió celeridad en la investigación:

“La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia”.

El exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos (Libertad Popular) advirtió que la violencia política podría entrelazarse con la delincuencial si no se actúa con firmeza, y exhortó al presidente José Jerí a garantizar elecciones en paz.

Por su parte, el excongresista Juan Sheput recordó el reciente asesinato del precandidato de Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué, en Piura, y criticó la falta de pronunciamiento del Ejecutivo:

“En lugar de espectáculos, el presidente Jerí debe abocarse a garantizar elecciones limpias y seguras, dejar de perforar la economía y luchar contra la inseguridad”.