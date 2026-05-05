El juez del Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, Juan Núñez Matos, ordenó la reposición de Rafael Ruiz Hidalgo como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al declarar fundada en parte la demanda de amparo que interpuso contra su vacancia.

Según el magistrado, “la Junta Nacional de Justicia no se limitó a verificar de manera objetiva la concurrencia de una causal de vacancia”.

En detalle

En la sentencia, el juzgado concluye que se vulneraron derechos fundamentales del demandante, entre ellos el debido proceso.

Agrega que no se respetó la “delimitación previa de la imputación”; es decir, no se precisó con claridad de qué se le acusaba desde el inicio; tampoco se actuó con una competencia material estricta ni se garantizó una “contradicción eficaz”, lo que limitó su derecho de defensa.

Además, advirtió que no hubo una adecuada valoración de sus argumentos ni una decisión “debidamente fundada”.

Sobre la vulneración al derecho al trabajo, el juez Nuñez Matos advierte que la separación de Ruiz Hidalgo del cargo de miembro titular “fue adoptada sin que existiera una base constitucionalmente suficiente para privarlo de la continuidad en el ejercicio de la función”.

“Afectó de manera arbitraria la situación laboral y funcional legítimamente adquirida por el accionante”, señala la resolución a la que accedió Correo.

Cabe recordar que el mencionado juez fue vacado por el Pleno de la JNJ, el 11 de abril de 2025, tras comprobar que ocultó una condena penal por el delito de prevaricato en su proceso de postulación.

El exmiembro omitió informar que había sido condenado por este delito en 2010.

La sentencia de la Sexta Sala Penal de Lima se originó por ordenar en 2004 el embargo de cuentas de empresas vinculadas al Grupo Gloria en un caso laboral. Luego se determinó que no tenían relación con el proceso.