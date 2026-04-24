La Fiscalía dispuso, como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril, que se realice un peritaje informático a todos los equipos utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Acciones

El fiscal Raúl Martínez Huamán, de la Fiscalía Anticorrupción, dispuso recabar información clave de los dispositivos, como computadoras y teléfonos móviles, utilizados por el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria de logística, Hilda Otoya Alvarado; el servidor Willian García Velásquez; y la funcionaria Lilia Flores Bancho.

Según el documento, difundido por La República, los implicados deberán entregar sus correos electrónicos, tanto institucionales como personales, incluidos los mensajes enviados, recibidos, en spam y en la papelera. Estas medidas buscan determinar si hubo fallas técnicas o acciones coordinadas que afectaron la votación.

Asimismo, la Fiscalía evalúa determinar si hubo intervención de terceros o eventuales irregularidades al interior de la propia institución. En esa línea, se requirió el registro de visitas externas a la Subgerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 hasta la realización de la primera vuelta.

Más pedidos

También se solicitó la entrega del Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, al haber servido para la configuración de los equipos electrónicos utilizados durante el sufragio.

Además, el despacho ha pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación el 12 de abril.