La presunta organización criminal que lideró el expresidente Pedro Castillo, a lo largo de su mandato (2021-2022), suma a casi cien miembros. Según el fiscal Denis Flores, 98 personas son investigadas actualmente por su presunta pertenencia a dicha red.

El grupo está conformado por tres altos funcionarios, investigados en una fiscalía suprema debido a su alta investidura, y otras 95 personas naturales o trabajadores públicos, de menor jerarquía, desplegados en distintas carpetas fiscales.

“Es importante indicar el número de personas vinculadas a la organización criminal. En el caso Petroperú, se investiga a 16 personas; en el caso Puente Tarata, a 13 personas; en el caso ‘Los asesores en la sombra’, a 24 personas; y en el caso Anguía a 42 personas”, detalló el fiscal.

Flores brindó dichas precisiones durante una audiencia ante el juez Juan Carlos Checkley. En ella, solicitó ampliar la prisión preventiva contra Geiner Alvarado, exministro de Vivienda de Castillo, por 18 meses. El exfuncionario es investigado por presunta organización criminal.

“Los hechos atribuidos presentan una unidad estructural, sujetos coincidentes y conexidad”, refirió Flores.