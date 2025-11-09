Para el secretario general de Asamblea de la Resistencia Cubana, el cubano-estadounidense Orlando Gutiérrez Boronat, los actos de violencia extrema cometidos por grupos de izquierda radical en el Perú entre 2022 y 2023, tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, fueron producto de un trabajo “político y de inteligencia” del exembajador de Cuba en Lima, Carlos “El Gallo” Zamora.

“Yo creo que esa era la misión de Zamora, esa es precisamente la labor de Zamora, y si él no tenía el control táctico, sí tenía la orientación política y la orientación de inteligencia para este tipo de acciones. Quizá la dirección táctica quedaba en manos de otros oficiales sin la exposición de él, pero estoy seguro que la dirección general estaba en su mente y en sus manos”, dijo Gutiérrez Boronat a Correo en Miami.

Indicó que, en general, el trabajo de “El Gallo” Zamora siempre se ha basado en tres ejes: ayudar a montar y consolidar gobiernos comunistas en la región; promover el caos y la agitación, y sostener reuniones en la embajada con gente de izquierda a fin de orientarla siempre de acuerdo a los intereses del castrismo; y mantener vivas las redes locales de solidaridad y de apoyo a Cuba.

HISTORIA. Señaló que Zamora fue enviado al Perú en 2021 junto con su esposa, también conocida como una oficial de inteligencia, a fin de apoyar al recién instalado régimen de Castillo, pero que no pudo hacer mucho para consolidarlo debido a las “limitaciones personales” del mandatario peruano. Sin embargo, agregó, se ha mantenido en Lima generando “ruido político y dando orientación a grupos de izquierda peruana sobre cómo actuar”.

Gutiérrez Boronat asegura que Zamora es un individuo de altísimo nivel en el aparato diplomático y de inteligencia del régimen cubano, pues pese al hermetismo propio de la tiranía castrista, a estos agentes se les conoce de acuerdo con los destinos a donde han sido enviados a lo largo de sus carreras. En el caso de “El Gallo”, es evidente que no se trata de un “diplomático normal”.

“Es un individuo no solo de alto nivel en el aparato diplomático y de inteligencia, sino también en el entorno gobernante de Cuba. A estos tipos se les identifica el rango según los lugares donde han estado. Él fue consejero en la delegación cubana ante la ONU. Está demostrado que la misión cubana ante la ONU es el lugar de máxima importancia en el espionaje castrista, porque de ahí dirigen las operaciones en Estados Unidos”, aseveró.

Recordó que también ha estado en Panamá, lugar clave para el régimen de La Habana por las empresas de fachada que operan desde allí, y en Bolivia, donde se hizo íntimo del expresidente Evo Morales. “Lo que sé por información recibida de desertores de la inteligencia cubana que están acá en Miami, es que Zamora es miembro de la sección de América Latina del aparato de inteligencia del régimen”, añadió.

INFLUENCIA. Consultado sobre la capacidad para desestabilizar gobiernos de la región que pueda tener hoy Cuba en medio de la severa crisis económica que atraviesa, Gutiérrez Boronat indicó que la inteligencia de la isla mantiene “un peso enorme”, debido a que viene trabajando desde hace 66 años sin interrupciones ni cambios políticos ni de liderazgos, y sin rendir cuentas, lo que le ha permitido penetrar a los diferentes regímenes de América Latina.

“Creo que la salida de Zamora del Perú es una buena decisión del nuevo presidente peruano, es una reafirmación de la soberanía e independencia de su país, algo sin duda positivo”, agregó Gutiérrez Boronat, nacido en La Habana en 1965, máster en Ciencia Política por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y doctor en Filosofía de las Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami.

Resistencia

La Asamblea de la Resistencia Cubana reúne a 41 organizaciones de derechos humanos y prodemocracia respecto a Cuba. Fue creada en 2009. Lucha por la liberación de los presos políticos y por elecciones multipartidistas en la isla tomada por el castrismo.