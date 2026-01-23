El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, reconoció este viernes que la institución enfrenta un déficit de efectivos policiales. Esta situación ha obligado a la institución a implementar una estrategia operativa especial para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, principalmente en el sector transportes.

Durante una visita al patio de maniobras de la empresa de transportes Santa Catalina, el jefe policial sostuvo una reunión con representantes del gremio de transportistas para evaluar las acciones que se vienen ejecutando contra la criminalidad organizada y las extorsiones que afectan al rubro.

“En los paraderos, en estos lugares, con toda seguridad están la gente de inteligencia. También en otros lugares. Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que se ha hecho una estrategia, de tal forma de tratar de cubrir con el déficit del personal que tenemos”, indicó el alto mando policial.

En ese contexto, Arriola aseguró que, pese a la falta de personal, la Policía mantiene presencia permanente en paraderos y patios de maniobras, tanto con agentes uniformados como con efectivos de inteligencia, quienes operan de manera estratégica y fuera de horarios preestablecidos para maximizar la cobertura.

Según indicó el alto comisionado, como resultado de estas acciones, un número considerable de empresas de transporte ha dejado de pagar cupos extorsivos durante el estado de emergencia. No obstante, precisó que la sostenibilidad de estos avances depende de la desarticulación efectiva de las organizaciones criminales y del trabajo articulado con el Ministerio Público.

Asimismo, Arriola presentó un mapa de ruta de zonas de riesgo elaborado por la PNP, que identifica los sectores más peligrosos de Lima Este, donde se concentra la mayor cantidad de operativos policiales. El documento clasifica las áreas en niveles de riesgo muy alto, alto y medio, utilizando una codificación por colores para orientar el despliegue del personal.

“Se han zonificado 14 espacios críticos, desde el puente de Jicamarca hasta el entorno del tren eléctrico Santa Rosa, lo que nos permite focalizar mejor las intervenciones”, explicó.

Critica al Ministerio Público

En otro momento, el comandante general cuestionó el desempeño del Ministerio Público, al señalar que, pese a las capturas realizadas y la incautación de armas, vehículos y dinero producto de robos, muchos detenidos recuperan su libertad debido a retrasos en los procesos fiscales.

“Se hace la operación, se les captura, se han incautado tres pistolas, un revólver, dos motocicletas y 23,165 soles producto del robo. A la hora que se les captura y se les saca el récord criminal, tienen antecedentes del año 2025 capturados en las mismas condiciones, circunstancias. Entonces, no pueden estar afuera”, expresó con indignación.

Finalmente, desde San Juan de Lurigancho, Arriola reiteró que la PNP continuará ajustando su estrategia operativa para enfrentar la inseguridad ciudadana y afirmó que, de mantenerse el plan actual, la brecha de efectivos policiales podría cerrarse en un plazo aproximado de tres años.