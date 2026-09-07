Luego de varias semanas de cuestionamientos por su gestión, frente al avance de la criminalidad, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que dejará el cargo y que solicitará su pase al retiro.

En su reemplazo asumirá el teniente general Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP.

“En los próximos días me relevaré en el cargo con el teniente general López Mendoza”, adelantó en una conferencia de prensa junto el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Arriola explicó que su decisión responde a su compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad del país.

Asimismo, defendió las medidas adoptadas durante su gestión y aseguró que no lamenta ninguna de ellas.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto”, manifestó, tras agradecer el respaldo recibido en los últimos gobiernos.

Además, dirigió un mensaje a los miembros de la institución y les pidió no desfallecer en la lucha contra el crimen.

“Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”, enfatizó.

Saludo

Por su parte, Galarreta calificó la salida como el gesto de “un peruano comprometido con su país” y destacó que se respetará la línea de sucesión institucional.

El relevo se produce luego de que legisladores de distintas bancadas exigieran la remoción de Arriola ante la falta de resultados contra la delincuencia.

Sin embargo, el Gobierno había admitido que no podía removerlo debido a una norma que fijó en dos años el periodo del comandante general de la PNP y estableció causales específicas para su cese anticipado. Ante esta situación, se presentaron al menos tres proyectos para modificar tal disposición.