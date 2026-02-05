El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, firmó en noviembre de 2025 un memorándum para reasignar al coronel Edgar Paredes Montenegro desde el cargo de gerente general del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) hacia la Región Policial Lima Centro, “por necesidad de servicio y sin costo para el Estado”. Sin embargo, la medida nunca se ejecutó ni se explicó, y Paredes continuó en su puesto.

A pesar de dicha orden inicial, Óscar Arriola ratificó a Edgar Paredes Montenegro como gerente general por un año más -del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026- mediante una nueva resolución.

El dispositivo también modifica gran parte del directorio de Fovipol, aunque mantiene a Paredes y al director de Asuntos Jurídicos, Manuel Udeña.

La decisión llega en medio de cuestionamientos a la gestión de Edgar Paredes: un contrato por viviendas en Piura, donde se pagó el 99% del monto a una constructora pese a deficiencias estructurales que impiden su habitabilidad, según reveló Cuarto Poder.